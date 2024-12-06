2 kardeşin öldüğü kazada kamyon şoförüne 15 yıla kadar hapis istemi

KAYSERİ-Malatya kara yolunda otomobilin kamyona arkadan çarptığı, Nimet Göverçile (69) ile kız kardeşi Nemide Karanfil'in (62) hayatını kaybettiği kazada kamyon şoförü Gökhan P. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaza, 28 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun 35'inci kilometresi Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Karanfil yönetimindeki 06 DF 3723 plakalı otomobil, istasyondan ana yola çıkan Gökhan P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan kız kardeşler Nimet Göverçile ile Nemide Karanfil hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Karanfil yaralandı.

Bu arada kaza, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunun, yaklaşık 5 yıl önce Nemide Karanfil ve bir süre önce hayatını kaybeden eşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan Nimet Göverçile'nin Danimarka'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce izin için Türkiye'ye geldiği, o gün geri dönmeyi planladığı için kardeşi Nimet ve yeğeni Ahmet ile birlikte anne ve babalarının mezarını ziyarete giderken kazanın yaşandığı bildirildi.