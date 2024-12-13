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        Fırıncının öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 9'a çıktı; kavga kameraya yansıdı

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde fırıncı Sefa Özkan'ın (36), tartıştığı Nedim Uçtu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltı sayısı 9'a çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 01:13 Güncelleme: 13.12.2024 - 01:20
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        Fırıncının öldürüldüğü olayda gözaltı sayısı 9'a çıktı; kavga kameraya yansıdı
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        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde fırıncı Sefa Özkan'ın (36), tartıştığı Nedim Uçtu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltı sayısı 9'a çıktı. Bu arada Özkan'ın bıçaklandığı ve hastaneye götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Olay, 9 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında Develi ilçesi Sanayi Sitesi 2'nci Cadde'de meydana geldi. Nedim Uçtu ile fırıncı olduğu öğrenilen Sefa Özkan'ın aralarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada fırıncı Sefa Özkan, Nedim Uçtu tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın şüphelisi Nedim Uçtu'yu gözaltına aldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler olaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi daha yakaladı. Gözaltındaki 9 şüphelinin sorgusu sürüyor.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Diğer yandan bıçaklı kavga anlarına ilişkin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde iki gurubun aralarında tartıştığı görüldü. Bir süre sonra Nedim Uçtu'nun tartıştığı Sefa Özkan'a arkasından koşarak bıçakladığı ve uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, yaralanan fırıncı Özkan'ın, bir süre sonra arkadaşları tarafından bir otomobile bindirilerek hastaneye götürüldüğü anlar da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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