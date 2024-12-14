Kayseri'de inşaatta iskele çöktü; 1'i ağır 3 yaralı

KAYSERİ'de 4 katlı inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'ndaki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi M.Ç., V.B. ve O.İ., iskelede çalıştıkları sırada iskele tamamen çöktü. 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırdı. O.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.