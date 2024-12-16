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        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı

        KAYSERİ'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 01:24 Güncelleme: 16.12.2024 - 01:30
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        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı
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        KAYSERİ'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçakçılık yaptığı belirlenen İ.K. (42), D.B. (26) ve H.T. (22) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 52 adet sikke, yüzük, ok ucu, heykel, bıçak ve tabak ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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