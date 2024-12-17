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        Kayseri'de 8 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

        KAYSERİ'de 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, olayın yıl dönümünde dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:58
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        Kayseri'de 8 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
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        KAYSERİ’de 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 15 asker, olayın yıl dönümünde dualarla anıldı.

        Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1’inci Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, Talas Bulvarı'nda PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker için anma töreni düzenlendi. Patlamanın meydana geldiği otobüs durağında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitlerin isimlerinin yazıldığı durağa karanfiller bırakıldı. Vali Gökmen Çiçek, anma programında yaptığı konuşmada "Şehitlerimizin ismi yazılan durakta yanlarında memleketleri var. Şehit annelerine, babalarına söylüyorum. Bu çocukları sizler dünyaya getirdiniz. Bu çocuklar başka memleketlerde doğdu ama Kayseri'nin gerçek sahibi kim diye sorarsanız, vallahi bunlar, billahi bunlar. Çünkü şehitlerimizin Kayseri'de kanı aktı, burada şehit oldular. İşte Kayseri'nin bağrında şehit olanlar bizim için gerçek Kayserililer. Kayseri'nin gerçek sahipleri. Şehit annelerimizden, babalarımızdan, gazilerimizden aldığımız güçle şöyle haykırmak istiyorum. Ne yaparsanız yapın, elinizden ne gelirse ardına koymayın, bu memleketi sindiremeyeceksiniz, bu milleti yenemeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Türkiye'nin her yerinden 15 şehidimizin annesi, babaları buraya niye geliyor biliyor musunuz? Çocuklarının kabirleri belki yanı başlarında ama buradan tüm dünyaya bir mesaj veriyorlar, haykırıyorlar. 'Vatan sağ olsun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Acımız büyük. Birliğimizin beraberliğimizin bu işin en büyük ilacı olduğunu biliyoruz. Bunun da farkındayız. Bu ülke stratejik bir konumda olduğu ve mazlumların sesi olduğu sürece bu oyunlar bitmeyecektir. Bize yakışan ay-yıldızlı Türk bayrağı altında vatanına milletine sahip çıkacak şekilde dayanışmamızdır. Ailelerimizin acılarını paylaşıyorum” dedi.

        ‘YAPILAN HAİNLİKLERİN KARŞISINDA OLACAĞIM’

        Anma programına gelen ve saldırıda şehit olan Abdulsamet Özen’in annesi Hayriye Özen ise “8 yıl bitti. Dile kolay. Evlatsız 8 yıl bitti. Ne söyleyebilirim. Yokluk, özlem, hasret, iç yangını, huzursuzluk. Çok şey var. Anlatamadığım çok şey var. Kucaklayamadığım, doyamadığım bir evlat. Her yıl geliyorum. Sağlığım el verdiği sürece de ben her zaman burada olacağım. Ben, evladımı bırakmadım. Büyürken de bırakmadım, şimdi de bırakmayacağım. Ne olursa olsun. Yapılan hainliklerin karşısında olacağım. Ama bizi yıldıramayacaklar. Kimseyi yıldıramayacaklar. ‘Biz bu eylemi yaptık ama ailesini söndürdük’ diyemezler. Biz buradayız. Anne-baba olarak her zaman buradayız” ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi. Protokol üyeleri ve şehir dışından gelen şehit ve gazilerin yakınları şehitlerin isimlerinin yazdığı Şehit Komandolar Durağı'na karanfil bıraktı. Öte yandan, Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyesi eski komandolar Türk bayrağı açıp komando marşını okuyarak şehitlere dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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