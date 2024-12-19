Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Fırındaki silahlı çatışmada çocuğun yaralanmasına ilişin soruşturmada takipsizlik kararı

        KAYSERİ'de, husumetli iki esnafın silahlı kavgasında, oto yıkamacı Osman Tüşümel'in (61) öldüğü, fırıncı Lütfullah Tüysüz'ün (34) de yaralandığı çatışma sırasında ablasıyla masanın altına saklanan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırındaki silahlı çatışmada çocuğun yaralanmasına ilişin soruşturmada takipsizlik kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, husumetli iki esnafın silahlı kavgasında, oto yıkamacı Osman Tüşümel'in (61) öldüğü, fırıncı Lütfullah Tüysüz'ün (34) de yaralandığı çatışma sırasında ablasıyla masanın altına saklanan M.T.E.'nin (10) yaralanmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

        Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırında iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarıyla birbirlerine ateş etti. Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı. Bu sırada fırında poğaça almak için bekleyen M.T.E. de seken kurşunun koluna isabet etmesiyle yaralandı.

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Tüşümel'in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Tüşümel, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi, cinayet şüphelisi Tüysüz ise hastanedeki tedavisinin ardından 13 Mart'ta taburcu edilip sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. M.T.E.'nin babası A.E. ve avukatı Umut Taşdemir, Cinayet Büro Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.

        İDDİANAME İADE EDİLDİ

        Olaya ilişkin iddianamenin geldiği ağır ceza mahkemesi, fırındaki çatışma sırasında koluna kurşun isabet eden M.T.E.'nin yaralanmasının ateşli silahtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, eğer silah yaralanması ise hangi silahtan çıkan kurşun sonucu yaralandığının tespit edilmesi için ilgili kolluk biriminden bilgi alınmasını isteyerek, dosyayı yeniden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti ve söz konusu eksikliklerin tamamlanmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor nedeniyle M.T.E.'nin yaralandığı olaya ilişkin dosya ayrılıp, iddianame yeniden Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tüşümel'in öldürülmesi olayına ilişkin 26 Eylül'de görülen davada tutuklu sanık Lütfullah Tüysüz, 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, fırında çıkan çatışmada koluna mermi çekirdeği isabet eden M.T.E.'nin yaralanmasına ilişkin 'Olası kastla silahla basit yaralama' suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp takipsizlik kararı verdi. Savcılık, mağdur M.T.E.'nin yaralanmasıyla ilgili olarak dosyada mevcut kolluk tutanağı ve Adli Tıp raporuna göre mağdurun yaralanmasının hangi şüphelinin ateş etmesi sonucu gerçekleştiğinin tespit edilemediğine vurgu yaparak, "Şüpheli Osman Tüşümel'in olay yerinde ölmesi sebebiyle üzerine 'Atılı olası kastla silahla basit yaralama' suçu bakımından TCK'nın 64'üncü maddesi uyarınca kovuşturma imkanının bulunmadığı, şüpheli Lütfullah Tüysüz bakımından ise mağdurun şüpheli Lütfullah Tüysüz'ün kullandığı tabancadan yaralandığının kesin bir şekilde tespit edilememesi nedeniyle üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği anlaşılmakla, CMK'nın 172/1 maddesi gereğince şüpheliler hakkında atılı suçtan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, mağdur avukatı Umut Taşdemir'in takipsizlik kararına itiraz edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Maganda, genel cerrahı kolundan bıçakladı!
        Maganda, genel cerrahı kolundan bıçakladı!
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı!
        Şehir eşkıyalarının kaçırdığı hurdacı kurtarıldı!
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürd...
        Kayseri'de 4 katlı giyim mağazasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürd...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
        Sağlık personeli çift, hastaların yardımına birlikte koşuyor
        Sağlık personeli çift, hastaların yardımına birlikte koşuyor
        Emekli memur 53 yılda 70 ülkeden binlerce pul biriktirdi
        Emekli memur 53 yılda 70 ülkeden binlerce pul biriktirdi
        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 16 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 16 şüpheli yakalandı