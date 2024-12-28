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        Kanser tedavisinde yenilikçi nanoparçacıklar ve biyomalzemeler geliştirdi

        NANOTIPalanında nanoparçacıklar ve biyomalzemeler kullanılarak etkinleştirilen kanser tedavisine yönelik uluslararası çalışmaları bulunup, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde 'Sağlık Bilimleri' kategorisinde 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülen Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:30
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        Kanser tedavisinde yenilikçi nanoparçacıklar ve biyomalzemeler geliştirdi
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        NANOTIPalanında nanoparçacıklar ve biyomalzemeler kullanılarak etkinleştirilen kanser tedavisine yönelik uluslararası çalışmaları bulunup, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde 'Sağlık Bilimleri' kategorisinde 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülen Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş, "X ışınları sağlıklı bölgelerden de geçerek tümörlü bölgeye gidiyor. Sağlıklı bölgelerde yan etki oluşturabiliyor. Biz de bu probleme yönelik daha etkin kanser tedavisi olması için çok küçük, saç telinin binde, 2 binde biri boyutunda nanoparçacıklar üretiyoruz" dedi.

        Nanotıp alanında nanoparçacıklar ve biyomalzemeler kullanılarak etkinleştirilen kanser tedavisine yönelik uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları bulunan, bu çalışmaları nedeniyle TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde 'Sağlık Bilimleri' kategorisinde 2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülen ERÜ Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Doç. Dr. Yavuz Nuri Ertaş, "Yaptığımız çalışmalar ve ödüle giden yol aslında şöyle; kanserin tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi teknikler var. Ama bunların her birinin kısıtlamaları ve avantajları mevcut. Biz de radyoterapi alanında mesela X ışınları yollayarak, kanser tedavisi yapılması mümkün. Ama X ışınları sağlıklı bölgelerden de geçerek tümörlü bölgeye gidiyor. Sağlıklı bölgelerde yan etki oluşturabiliyor. Biz de bu probleme yönelik daha etkin kanser tedavisi olması için çok küçük, saç telinin binde, 2 binde biri boyutunda nanoparçacıklar üretiyoruz. Bu parçacıkları direkt enjeksiyon ya da bazı jeller içine gömerek, hayvan deneylerinde yaptığımız üzere implante ediyoruz" diye konuştu.

        'DAHA ETKİN TEDAVİ SUNMAMIZ LAZIM'

        Kansere karşı yaptığı çalışmaların uluslararası dergilerde yer aldığı belirten Doç. Dr. Ertaş, "Daha az X ışın dozunda ve daha az sayıda radyoterapi seansında, daha etkin bir kanser tedavisi olabiliyor. Bunun avantajı şöyle olabilir; şu anda kanser olduğunuzda yapılacak şeylerden bir tanesi radyoterapi. Kanser hastalarının yaklaşık yarısı radyoterapi alıyor. Ameliyat sonrası gibi durumlarda kemoterapi artı radyoterapi alabilir. Bunun yan etkilerini azaltmak için dozu azaltıp, daha etkin tedavi sunmamız lazım. Bizim de bu alanda nanoteknoloji ve biyomalzemeler kullanarak geliştirdiğimiz teknolojilerle yenilikçi araştırmalar, dünya çapında, uluslararası dergide yayınlanma fırsatı buldu. TÜBİTAK değerlendirme kuruluşlarınca da önemli bir probleme çözüm arayışı olarak algılandı ve ödüle layık görüldü" dedi.

        'ÇOK ONUR VERDİ'

        2024 TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nün yanı sıra TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü ile Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne (GEBİP) de layık görülen Doç. Dr. Ertaş, "3 ödül de 40 yaş altı genç bilim insanlarına verilen en prestijli ödüller. Ülkemiz tarihindeki 3 kişiden biri olmak da çok onur verdi. Dolayısıyla bu 3 ödüle layık görülmek araştırmalarımızın fark edildiği, desteklendiği ve önemsendiği anlamına gelmekte olup, bizi daha da motive etmiştir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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