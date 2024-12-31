Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde boru profil fabrikasında yangın

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu bulunan boru-profil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kayseri OSB 24'üncü Caddede bulunan boru-profil fabrikasında çıktı. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken itfaiye görevlileri yangına müdahale başlattı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bir bölümünü kapladı. Yangının bitişikte iş yerlerine sıçramaması için itfaiye personeli yoğun çaba sarfetti. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.