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        Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

        KAYSERİ'de İran uyruklu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:15
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        Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü
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        KAYSERİ'de İran uyruklu M.G. (40), tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı (31) tabancayla vurarak öldürdü. M.G., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, 27 Aralık'ta Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. M.G. ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.G., Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Gholamaıan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı.

        Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi. Gözaltına alınan M.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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