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        Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece kayağı'

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:30 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:35
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        Erciyes'te yeni yıl öncesi 'gece kayağı'
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı. İstanbul'dan Erciyes'e yeni yıl için giden Batuhan Sucu'nun köpeğiyle kayak yapması ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

        Erciyes Kayak Merkezi’nde her yılbaşı geleneksel olarak yapılan meşaleli gece kayağı 2025 öncesi de tekrarlandı. Yılbaşını Erciyes’te geçiren yerli ve yabancı turistlerden yaklaşık bin 200'ü Tekir pistinde gece kayağı yaptı. Kayak antrenörü eşiyle birlikte yılbaşını Erciyes'te kutlayan Sahure Nur Dede, "Buraya Konya'dan geldim. Normalde sporla hiç alakam yok ama eşim kayak antrenörü olduğu için her yıl başında Erciyes'teyiz. Biz her yeni yıla Erciyes'te giriyoruz. Çok keyif aldığımız bir faaliyet oluyor. Özellikle buradaki etkinlikler çok güzel oluyor. Güzel bir atmosfer oluyor. Meşalelerle aşağıya inmek insana kendisini güzel hissettiriyor. Biz de bu histen faydalanıyoruz. Erciyes çok güzel. Özellikle pistleri çok profesyonel. Başka pistlere gittiğimizde böyle pist olanakları sağlanmıyor. Özellikle kaskın ve gözlüğün zorunlu olması güvenli hissettiriyor. Çok riskli bir spor. İlk başta güvenliğin sağlanıyor olması insanı güvende hissettiriyor. Kesinlikle Erciyes'e gelin" dedi.

        KÖPEĞİYLE KAYAK YAPTI

        Sırt çantasına koyduğu köpeğiyle birlikte meşaleli kayak yapan Batuhan Sucu ise "İstanbulluyum. Erciyes'e geldim. Buralar gerçekten çok güzel. Pistler şu an açılıyor. Herkesi de bekliyorum. Meşaleli kayak çok güzeldi. İnanılmaz bir tecrübeydi. Umarım her yıl buradayız artık. Köpeğimin adı Çakıl. 2 defa kaydık. Hiç kıpırdamadı. Bayağı sevdi. İnsanları izliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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