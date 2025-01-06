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        Tekerlekli sandalye çalan 2 şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

        KAYSERİ'de, bir iş yerinin önünden 2 adet tekerlekli sandalye hırsızlığı yapan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 02:08 Güncelleme: 06.01.2025 - 02:10
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        Tekerlekli sandalye çalan 2 şüpheli yakalandı; o anlar kamerada
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        KAYSERİ'de, bir iş yerinin önünden 2 adet tekerlekli sandalye hırsızlığı yapan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Tekerlekli sandalye hırsızlığı ile şüphelilerden birinin sandalyeye binip diğerinin iterek yürüttüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 4 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesinde meydana geldi. Bir medikal şirketinin önünde bulunan 2 adet tekerlekli sandalye çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 21 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin 7 suç kaydı bulunan H.E.K. (18) ve S.G. (17) olduğunu belirledi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan 2 tekerlekli sandalye ise sahibine teslim edildi.

        Diğer yandan şüphelilerin tekerlekli sandalyeleri çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlık sonrası şüphelilerden birinin tekerlekli sandalyeye bindiği diğerinin ise ittiği görüldü. 2 şüpheli bu şekilde cadde üzerinde gezinti yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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