Tekerlekli sandalye çalan 2 şüpheli yakalandı; o anlar kamerada

KAYSERİ'de, bir iş yerinin önünden 2 adet tekerlekli sandalye hırsızlığı yapan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Tekerlekli sandalye hırsızlığı ile şüphelilerden birinin sandalyeye binip diğerinin iterek yürüttüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesinde meydana geldi. Bir medikal şirketinin önünde bulunan 2 adet tekerlekli sandalye çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 21 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin 7 suç kaydı bulunan H.E.K. (18) ve S.G. (17) olduğunu belirledi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan 2 tekerlekli sandalye ise sahibine teslim edildi.