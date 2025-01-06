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        Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 5'i öğrenci, 10 yaralı

        KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:10
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        Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; 5'i öğrenci, 10 yaralı
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        KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 10 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Bünyan ilçesi Karakaya-Özvatan kavşağında meydana geldi. M.Ö. (53) idaresindeki 38 S 7107 öğrenci servisi minibüsü ile Y.K. (32) yönetimindeki 60 VB 330 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5'i öğrenci, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Selahattin Metin, yaralıları hastanede ziyaret etti. Belediye Başkanı Metin, "Yaralanan hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Kaza yapan iki tarafa da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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