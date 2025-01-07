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        Yargıtay'ın bozma kararı verdiği 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı' girişimi davasında karar

        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimine ilişkin görülen davada 19 sanıkla ilgili verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:34 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:40
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        Yargıtay'ın bozma kararı verdiği 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı' girişimi davasında karar
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        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimine ilişkin görülen davada 19 sanıkla ilgili verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yerel mahkemede yeniden yargılanan sanıklardan 3’üne 5 yıl 10 ay ile 14 yıl 3 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, diğer sanıkların ise beraatlerine hükmetti.

        Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabında kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'Anayasayı ihlal', 'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.

        TUTUKLU 5 SANIĞA HAPİS CEZASI

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Şubat 2019'da görülen duruşmada, Oğuzhan Korkmaz'a 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 14 yıl 7 ay, Emre Emre'ye 14 yıl 3 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş'a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat eden sanıklar, 'Anayasayı ihlal' suçundan ise ceza almadı. Tutuksuz sanıklardan Seyit K.'ya yine birleşen 2 farklı dosyada 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, Ferhat K. ve Kadir K.'ya 13 yıl 8 ay 15’er gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla K., Selahattin A. ve Abdullah A.'ya 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan K.'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Halil İbrahim A. ve Muhammed K.'yı tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.'nın dosyasını ise ayırdı.

        TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

        Sanık avukatları cezalar yönünden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile duruşma savcısı ise 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden verilen beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 21'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.

        6 KİŞİYE VERİLEN KARAR BOZULDU

        26 sanıktan 19'una verilen kararları onayan 21'inci Ceza Dairesi, Ayla K.'nın da aralarında olduğu 6 kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti. Sanıklar Ayla K., Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O. hakkında verilen kararın bozulmasına ve dosyalarının ayrılmasına karar vererek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

        YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

        Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi yaptığı incelemede, Osman Nuri Ü., Ferhat K., Göktürk K., Ahmet T., Orhan E., Muharrem A., Kadir K., Ergün K, Selahattin A., Abdullah B., Selim İ. ve suça sürüklenen çocuk sanık F.F.K. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen hapis cezaları yönünden yapılan değerlendirmede, ‘Olay tarihleri itibariyle alternatif cuma namazı kılmak ve dini sohbete katılmak dışında örgütün hiyerarşik yapısına katıldıklarına ilişkin, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk bağlamında değerlendirilebilecek örgütsel faaliyetleri tespit edilemeyen ve bu haliyle sempatizan olduklarında kuşku bulunmayan sanık ve suça sürüklenen çocukların ispat edilemeyen müsnet suçtan beraatleri yerine, olgu ve delillerin hatalı değerlendirilmesi neticesinde ve yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyetlerine hükmedildiği’ ifadelerine yer verildi.

        Yargıtay’ın bozma kararının ardından geçen yıl 16 Şubat’ta Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre ve Fatih Özel yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Yargıtay bozma kararının ardından görülen davanın karar duruşmasında başka suçtan tutuklu Kadir K. ile tutuksuz sanık Ergün K. hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Salonda hazır bulunan sanıklar son sözlerinde beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Oğuzhan Korkmaz ve Emre Emre’yi, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 14 yıl 3 ay 15’er gün hapis, tutuksuz diğer sanık Fatih Özer’in ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre ve Fatih Özer’in de aralarında olduğu diğer tüm sanıkların ise ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan beraatlerine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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