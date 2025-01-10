30 yıllık eşine yeni yıl hediyesi olarak böbreğini verdi

KAYSERİ'de yaşayan Çiğdem Balcı (46), kronik böbrek hastası olan ve 9 aydır nakil bekleyen 30 yıllık eşi Celalettin Balcı'ya (59), böbreğini bağışladı. 2024'ün son gününde nakil olan Balcı'nın 30 yıllık eşi Çiğdem Balcı, "Eşim sürekli bana hediye alıyor, ben alamıyordum. Yılbaşı hediyesi olarak böbreğimi ona hediye ettim" dedi. Hayata yeniden tutunduğunu belirten Celalettin Balcı ise "Ömrüm boyunca bundan daha güzel bir hediye alamazdım. Önce bana çocuklarımı hediye etti. Çocuklarımdan sonra aldığım en güzel hediyesi ise buydu" dedi.

Kentte yaşayan 5 çocuk babası Celalettin Balcı'ya kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 9 ay boyunca böbrek nakli bekleyen ve haftada 3 gün diyalize giren Balcı'ya, uygun böbrek bulunamayınca eşi Çiğdem Balcı, böbreğini bağışlamaya karar verdi. 2024’ün son günü Celalettin Balcı’nın eşi Çiğdem’in böbreği uygun bulunup, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Celalettin Balcı’nın hastanedeki tedavisi sürerken, eşi Çiğdem Balcı ise taburcu edildi. ERÜ Organ Nakil Merkezi'ndeki 43'üncü nakil olan Celalettin-Çiğdem Balcı çiftine yapılan operasyon, yılbaşının da ilk nakli olarak kayıtlara geçti.

‘UMARIM, ORGAN NAKLİNDE 50’LER VE 100’LER KULÜBÜNE DE GİRERİZ’

Nefrolog Prof. Dr. İsmail Koçyiğit, "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak şehrimizde yaşayan ve böbrek nakli olan hastalarımızın farklı yerlere gitmesine gerek kalmadan uygun koşul ve şartlarda üniversitemizde nakil olabileceğini gösterme adına başarılı bir örnekle karşınızdayız. Diyalizden uzaklaşılan, normal hayata yeniden başlangıçla başarılı bir nakil gerçekleştirdik. İnşallah bir sıkıntı olmazsa hastamızı önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz. Normal yaşantısına devam edecek. Bunun mutluluğunu ekiple birlikte ben de yaşıyorum. Umarım, organ naklinde 50’ler ve 100’ler kulübüne de gireriz. Bunun için de ekibimi de gayet motive görüyorum. Tutkun hoca; ‘Nasıl başlarsak öyle gider’ deyince biz de onun bu isteğini gayet pozitif karşılaştık. 2025’e güzel bir giriş yaptık. Umarım bitiş de böyle güzel olur" dedi.