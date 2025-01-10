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        Jandarmayı görünce kaçmak için balkondan atlayan firari hükümlü yaralandı

        KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 26,5 yıl hapis cezası bulunan, jandarmayı görünce balkondan atlayan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:30
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        Jandarmayı görünce kaçmak için balkondan atlayan firari hükümlü yaralandı
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        KAYSERİ'de hakkında kesinleşmiş 26,5 yıl hapis cezası bulunan, jandarmayı görünce balkondan atlayan M.Ç., yaralandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 10 aydır aranan firari M.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki annesinin evinde olduğu tespit edildi. Firari hükümlü, bir araca bineceği sırada jandarma ekiplerini görünce annesinin evine girdi. Kaçarken 2'nci katın balkonundan atlayan M.Ç., odun ve demir parçalarının üzerine düştü. Yaralanan firari hükümlü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın hükümlü, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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