Eski sevgili cinayeti davasında dinlenen tanık: Yüzünü dönüp, 'yapma' dedi

KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi 3 çocuk annesi Hatice Gül'ü (43), av tüfeğiyle vurarak öldüren Mustafa Bozkurt’un (45) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tanık olarak dinlenen E.Ü., “Kadına doğru tüfeği doğrultmuştu. Küfretti. Kadın yüzünü dönüp, ‘Yapma’ dedi ve ellerini yüzüne doğru kaldırarak, kendini korumaya çalıştı. 7 el ateş silah sesi duydum” dedi.

Olay, geçen yıl 6 Eylül'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Mustafa Bozkurt evinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt’un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp, başka yerde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Mustafa Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Bozkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, Hatice Gül’ün oğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mustafa Bozkurt, SEGBİS ile savunma yapmak istemediğini belirterek, “Savunmamı mahkeme huzurunda yapmak istiyorum. Şu an savunma yapmak istemiyorum” dedi.

Duruşmada da 2 kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklardan E.Ü., “Kadına doğru tüfeği doğrultmuştu. Küfretti. Kadın yüzünü dönüp, ‘Yapma’ dedi ve ellerini yüzüne doğru kaldırarak, kendini korumaya çalıştı. 7 el ateş silah sesi duydum. Ardından da kaçtı” diye konuştu.