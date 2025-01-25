Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, bugün oynanan maçta Sivasspor’a karşı alınan 5-2’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Sinan Kaloğlu döneminde çıktığı 12 lig maçının 3’ünü kazanırken, 3’ünden beraberlik, 6’sından ise mağlubiyetle ayrıldı.