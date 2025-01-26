Erciyes'te olası olaylara karşı 2 dakikada müdahale

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 24 saat esasına göre hizmet veren itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yerleşik merkezi bulunuyor. 17 otelin yer aldığı Erciyes'te kurtarma ekipleri, olası olaylara karşı yaklaşık 2 dakikalık mesafeden hazır hale gelerek, müdahalede bulunabiliyor. Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Herhangi bir olaya müdahale çok daha kısa sürede olabiliyor. 112'yi aradığınızda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm birimlerin burada yerleri var" dedi.

Kayseri'de bulunan Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi bulunuyor. Merkezde, 3 bin yatak kapasiteli 17 otel yer alıyor. Ayrıca, Erciyes'te 24 saat esasına göre hizmet veren itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yerleşik merkezi bulunuyor. Tüm kurtarma birimleri, olası olaylara karşı 2 dakikalık mesafeden hazır hale gelerek, müdahale edebiliyor. Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Öncelikle Kartalkaya'daki vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Üzücü bir olay. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Erciyes’imizde master projenin başından itibaren yerleşik vaziyette, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 7/24 hizmet veren itfaiyesi, ambulansımız, sağlık merkezimiz, kara yollarımız, Fen işlerimiz ve jandarmamız gibi kamunun tüm birimlerinin burada komuta merkezi var. Hepsi burada sabit vaziyetteler. Herhangi bir olaya müdahale çok daha kısa sürede olabiliyor. 112'yi aradığınızda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm birimlerin burada yerleri var. Arandığında, herhangi bir olaya 2 dakika içinde hep birlikte müdahale etme imkanları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'ERCİYES'TE HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'

Erciyes'te bulunan otellerin, Bolu'daki olaydan sonra kendilerini kontrol ettiklerini söyleyen Akşehirlioğlu, "Kamu ve özel olarak toplamda 17 otelimiz var. Bunların 3 bin yatak kapasitesi var. Hepsi kendi kontrollerini yapmışlardı. Hepsinin yeterli ekipmanları var. Ama bu üzücü olaydan sonra tüm otellerimiz kendilerini kontrol ettiler. Hepsi ihtiyaçları olmadığı halde fazladan bulundurmak adına birçok malzeme aldı. Şu anda Erciyes'te her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

'30 SANİYE İÇİNDE İSTASYONUMUZDAN ÇIKIŞ YAPIYORUZ'

İtfaiye teknisyeni Hasan Garip ise "Erciyes'teyiz. 1 araç, 9 personel, 3 vardiya olarak çalışmaktayız. Tehlikeye düşmüş olan her canlı için 30 saniye içinde istasyonumuzdan çıkış yapıyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'nin merkezinde bulunduğumuz için otellere mesafemiz çok yakın. Otellere varmamız çok kısa sürüyor. Bu zamanda olayın büyüklüğüne göre takviye ekiplerimiz var. Develi'den ve merkezden ekipler, bize takviye olarak gelebiliyor. Aracımız hem yangın hem de kurtarma aracı. Aracımızda 5 ton su, 300 litre köpük, 500 litre kuru kimyevi toz var. Aracımızdaki 5 yangın musluğu ile yangına müdahale edebiliyoruz. Olayın büyüklüğüne göre de takviye isteyerek büyümemesi için çaba gösteriyoruz" dedi.