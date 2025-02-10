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        Erciyes, 2'nci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na sahipliği yapacak

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 2'nci kez 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:10
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        Erciyes, 2'nci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na sahipliği yapacak
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        TÜRKİYE’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 2'nci kez 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

        Erciyes Kayak Merkezi 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ve 26 milyon metrekarelik alanıyla, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Erciyes Kayak Merkezi, 2011 yılından bu yana yalnızca İtalya, Avusturya, İsviçre ve Rusya gibi kayak merkezlerinde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na 2'nci kez ev sahipliği yapacak. 2025 şampiyonası Finlandiya, İsveç ve Türkiye’de gerçekleştirilecek olup, Erciyes, şampiyonanın ikinci ayağında yer alacak. Bu yılki şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40’a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak. Geçen yıl Türkiye’de ilk kez Erciyes’in ev sahipliği yaptığı şampiyona, televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla 850 milyon kişiye ulaşırken, bu yılki etkinlik ise 86 ülkeye yayılacak. Şampiyona, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olup, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde yarışlar yapılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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