Kayseri'de 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; o anlar kamerada

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçileri taşıyan midibüsün araçlara çarptığı görüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen işçileri taşıyan servis midibüsü, 4 otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6'sı midibüste toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAYSERİ'de, 4 otomobil, hafif ticari araç ve işçileri taşıyan servis midibüsünün çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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