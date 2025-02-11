Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Fabrikada çalışan terzi çift, kendi işlerinin patronu oldu

        KAYSERİ'de fabrikada kumaş dikim işleri yapan Demirkan (54) ve eşi Hatice Arık (46) çifti, oğullarının teşvikiyle kendi işlerinin patronu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fabrikada çalışan terzi çift, kendi işlerinin patronu oldu
        ABONE OL

        KAYSERİ'de fabrikada kumaş dikim işleri yapan Demirkan (54) ve eşi Hatice Arık (46) çifti, oğullarının teşvikiyle kendi işlerinin patronu oldu. Yer altı çarşısında devraldıkları terzi dükkanını birlikte işleten çiftten Demirkan Arık, “Benim oğlum üniversitede okuyor, aynı zamanda yarı zamanlı olarak mağazada çalışıyor. Orada bir terzi, dükkanı devredilecekmiş. Oğlum, ‘Baba başkasının işinde ne kadar çalışacaksın, kendi işinin patronu olursun. Burayı bir değerlendir istersen' dedi. O vesile ile burayı almış olduk. Eşimle her şeyi beraber yapıyoruz. Parayı beraber kazanıyoruz, beraber harcıyoruz” dedi.

        Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk sahibi Demirkan ve Hatice Arık çifti, yıllarca çeşitli fabrikalarda kumaş dikim işleri yaptı. 3 yıl önce kendi işlerini yapmaya karar veren terzi çift, oğullarının teşvikiyle yer altı çarşısında terzi dükkanı devralarak, birlikte çalışmaya başladı. Kendi işini kuran Arık çifti, kıyafet tamiri ve dikim işi yapıyor. 1986 yılında terziliğe başladığını belirten Demirkan Arık, "İyi ki de başlamışım. İşimi severek yapıyorum. 1997 yılında Mersin'den Kayseri'ye gelip yerleştik. Konfeksiyonda çalışıyordum. Konfeksiyonda işimiz iyiydi. En azından geçiniyorduk. Daha sonra 2000 yılında arkadaşlarımın vesilesiyle büyük bir mobilya fabrikasına girdim. 7 sene de orada çalıştım. Orada mobilya ustası oldum. 2007 yılında da oradan ayrıldım. Eşimle beraber Organize Sanayi Bölgesi'nde işe girdik. Yine terzilik işine devam ediyoruz. Benim oğlum üniversitede okuyor, aynı zamanda yarı zamanlı olarak mağazada çalışıyor. Orada bir terzi, dükkanı devredecekmiş. Oğlum, 'Düşünür müsün?' diye sordu. Önce şaka gibi geldi. Baktım adam ciddi. Konuştuk anlaştık. Oğlum, ‘Baba başkasının işinde ne kadar çalışacaksın, kendi işinin patronu olursun. Burayı bir değerlendir istersen’ dedi. O vesile ile burayı almış olduk. Eşimle her şeyi beraber yapıyoruz. Parayı beraber kazanıyoruz, beraber harcıyoruz. 24 saat beraberiz. O açıdan da çok iyi. Ben memnunum. Herkes hayata pozitif baksın. Karamsar olmasınlar. Bugün az ise yarın çok olur. Eşimle çalışmak iyi, arkadaşlarıma da tavsiye ederim" diye konuştu.

        'EŞİMLE ÇALIŞMAK GÜZEL'

        Evlendikten sonra eşinin mesleğine heveslenip terziliğe başladığını aktaran Hatice Arık ise “Eşimin mesleğine heveslendim. 'Atölyede ben de çalışayım' dedim. Beraber çalıştık. Sonrasında oğlum, 'Anne kendi işinizin patronu olun' dedi. Böylece başlamış olduk. Eşimle çalışmak güzel. Onun da dediği gibi artıları da var eksileri de. Ama genelde iyi anlaşırız. Bütün kadınlara ekonomik özgürlüklerini ellerine almalarını tavsiye ediyorum. Eşlerine destek olmak ve çocuklarını daha rahat büyütmek amacıyla çalışsınlar” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kar etkili oluyor
        Kayseri'de kar etkili oluyor
        Kayseri'de kar yağışı
        Kayseri'de kar yağışı
        Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi
        Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi
        Kayseri'de 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; o anlar...
        Kayseri'de 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; o anlar...
        Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı