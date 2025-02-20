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        3 yıldır çekişmeli süren boşanma davası sonuçlanınca lokma dağıttı

        KAYSERİ'de 3 yıldır çekişmeli süren davanın ardından eşinden boşanan Fatih Işıktaş, 'Esaretten kurtuldum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:40
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        3 yıldır çekişmeli süren boşanma davası sonuçlanınca lokma dağıttı
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        KAYSERİ’de 3 yıldır çekişmeli süren davanın ardından eşinden boşanan Fatih Işıktaş, ‘Esaretten kurtuldum. Mutluyum’ yazılı araçla lokma dağıttı.

        Kentte yaşayan Fatih Işıktaş, 9 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun annesinden boşanmak için 7'nci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Dava geçen yıl aralık ayında sonuçlandı. 3 yıldır çekişmeli olarak devam eden boşanma davası sona eren Işıktaş, bugün de lokma dağıttı. Işıktaş’ın lokma dağıttığı aracın üstüne 'Esaretten kurtuldum. Mutluyum' yazısı yazıldı. Fatih Işıktaş, "Tatlı dağıtmak istedim. Boşanma sürecim vardı. 'Kurtulursam tatlı dağıtacağım' demiştim. Esaretim bitti. Mutluyum. Ahdimi yerine getirdim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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