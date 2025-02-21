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        Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 440 bin TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'de, kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradığı 2 kişiyi kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla toplam 440 bin TL dolandıran Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 00:11 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:15
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        Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 440 bin TL'lik dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ'de, kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradığı 2 kişiyi kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla toplam 440 bin TL dolandıran Ö.F.İ. (22), polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu ile aradığı 2 kişiye kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp, kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla 440 bin TL dolandıran Ö.F.İ.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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