Kayseri'de otomobiliyle yolda kalan sürücüye polis yardım etti

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, aracı yolda kalan kişiye yardım eden personelle bir araya gelip başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Bu sıradan bölgeden geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis, sürücüye yardım etti.

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