        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 2. Konut ve Yapı Fuarı açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:52
        Kayseri'de bir firma tarafından organize edilen 2. Konut ve Yapı Fuarı açıldı.

        Bir düğün salonunda gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, ticaret şehri olarak bilinen Kayseri'nin çeşitli fuarlara ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise fuarın hayırlı olmasını dileyerek, düzenleyenlere teşekkür etti.

        Okunan duanın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

        Protokol üyeleri, fuarda stantları gezerek hem vatandaşlarla hem de firma yetkilileriyle bir araya geldi.

        Fuar, 28 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

