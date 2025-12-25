Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de TKDK'nın hibe desteğiyle 270 milyon liralık yatırım yapılacak

        Kayseri'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yapılacak hibe desteğiyle 270 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:12
        Kayseri'de TKDK'nın hibe desteğiyle 270 milyon liralık yatırım yapılacak
        Kayseri'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yapılacak hibe desteğiyle 270 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek.

        AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, yazılı açıklamasında, kente yapılması planlanan 4 besi çiftliği, 2 süt üretim çiftliği, 2 süt işleme tesisi, süt toplama merkezi, su ürünleri işleme tesisi ve bakliyat paketleme tesisi için sözleşme imzalandığını ifade etti.

        Projelerin tamamlanmasıyla kente yaklaşık 270 milyon liralık yatırım kazandırılacağını belirten Okandan, bu kapsamda sağlanacak hibe tutarının yaklaşık 160 milyon lira olacağını kaydetti.

        Sözleşmesi imzalanan bu projeler kapsamında 2025 yılı içerisinde yaklaşık 99,5 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğini aktaran Okandan, "Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı içerisinde yaklaşık 60 milyon lira daha hibe ödemesi yapılacaktır. Bu süreçte başta milletvekilimiz sayın Şaban Çopuroğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

