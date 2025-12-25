İç Anadolu'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

- Niğde

Niğde'de ise Fatih Sultan Mehmet Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Gün, Regaip Kandili'nin önemini, üç aylar ve Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler hakkında bilgi verdi.

Programın ardından Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

- Yozgat

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde, Regaip Kandili nedeniyle Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlar namaz kıldı.

İl Müftüsü Nihat Kök, üç aylar ve Ramazan ayının önemini anlatarak, dua etti.

Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

- Kırşehir