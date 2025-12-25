Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İç Anadolu'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 19:48 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

        Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Niğde

        Niğde'de ise Fatih Sultan Mehmet Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        İl Müftüsü Hüseyin Gün, Regaip Kandili'nin önemini, üç aylar ve Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler hakkında bilgi verdi.

        Programın ardından Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

        - Yozgat

        Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde, Regaip Kandili nedeniyle Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlar namaz kıldı.

        İl Müftüsü Nihat Kök, üç aylar ve Ramazan ayının önemini anlatarak, dua etti.

        Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, din görevlilerince mevlit okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi.

        İl Müftüsü Mustafa Tekin, ibadetlerin önemi hakkında bilgi verdi.

        Şehitler için de dua edilen programda, kandil simidi ve lokum ikram edildi.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda, din görevlilerince ilahi ve kasideler seslendirildi.

        İl Müftüsü Kazım Güzel'in vaaz ve duasının ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: İki isme yurt dışı yasağı
        Futbolda FETÖ operasyonu: İki isme yurt dışı yasağı
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Bakanlık listesinde Kayseri'den 2 firma
        Bakanlık listesinde Kayseri'den 2 firma
        Kayseri'de 2. Konut ve Yapı Fuarı açıldı
        Kayseri'de 2. Konut ve Yapı Fuarı açıldı
        Kayseri'de TKDK'nın hibe desteğiyle 270 milyon liralık yatırım yapılacak
        Kayseri'de TKDK'nın hibe desteğiyle 270 milyon liralık yatırım yapılacak
        Başkan Gülsoy: "Kayseri'nin üretim gücünü bölgesel bir kalkınma modeline dö...
        Başkan Gülsoy: "Kayseri'nin üretim gücünü bölgesel bir kalkınma modeline dö...
        Kayseri'ye 270 milyon TL'lik 11 proje müjdesi
        Kayseri'ye 270 milyon TL'lik 11 proje müjdesi
        Bellona, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı Anadolu Güçbirliği Holding Yö...
        Bellona, sürdürülebilirlik raporunu yayınladı Anadolu Güçbirliği Holding Yö...