Kayseri'de polis buldukları içinde para olan çantayı sahibine ulaştırdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri, buldukları içinde para olan çantayı sahibine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Battalgazi Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yolda el çantası bulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kontrolde çantanın içinde bir miktar para olduğu fark edilmiş, araştırmalar neticesinde çantanın sahibi tespit edilerek çanta ve içindeki malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edilmiştir. Devletimizin emrinde, milletimizin yanındayız. Her zaman dürüstlük ve sorumluluk bilinciyle vatanımız için, halkımız için görevimizin başındayız."