Kayseri'deki olaylara neden olan sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi

KAYSERİ'de akrabası M.A. (7) isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu I.A.'nın (26) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, sanık I.A.’nın zincirleme şekilde ‘Nitelikli cinsel istismar’ ve ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Danişmentgazi Mahallesi’nde geçen yıl 30 Haziran'da saat 21.00 sıralarında akrabası M.A. isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen Suriye uyruklu I.A., çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı. Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Olaya müdahale eden 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Gözaltına alınan I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur çocuğu devlet korumasına aldı.

DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle I.A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar, ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçundan da 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık I.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mağdur taraflar duruşmaya katılmazken, davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Mahkeme başkanı İl Göç İdaresi’nden gelen yazıda mağdur M.A. ve ailesinin geçen yıl 5 Kasım’da gönüllü dönüş kapsamında Suriye’ye gittiğini açıkladı.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık I.A. ise “Tuvalete gittim. M.A.’da arkamdan geldi. Tuvalette nerede olduğumu sordu. İçeri girmesine önce izin vermedim. Tuvalet ihtiyacımı giderdikten sonra kapıyı açtığım sırada M.A. içeri girdi. İçeri girdikten sonra M.A. bağırdı. Ben de bağırdığı için ona sarıldım. Bu esnada kıyafeti yere takıldı. Tuvalet ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de yardımcı olmak istedim. Yanlış anlaşıldı. Olay buralara geldi. İstismarda bulunmadım. M.A. bağırınca dışarıdan insanlar geldi. Herhangi bir temasım olmadı” ifadelerini kullandı.