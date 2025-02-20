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        Kayseri'de öğretmeni tabancayla yaralayan kadının tahliyesine karar verildi

        Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:36
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        Kayseri'de öğretmeni tabancayla yaralayan kadının tahliyesine karar verildi
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        Kayseri'de sınıf öğretmenini silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık 4 çocuk annesi Ş.A. (32) kucağında bebeğiyle katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki K.Ç.K. (44) katılmadı.

        Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

        Mağdur olduğunu öne süren sanık, "Çocuğum hasta ve tedavi edilmesi gerekiyor. Annem kanser hastası, annemin yanında olmam gerekiyor. En azından tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir okulda görevli öğretmen K.Ç.K, 5 Şubat 2024'te kendisiyle konuşmak için okula gelen Ş.A. tarafından tabancayla vurulmuştu.

        Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan kadın tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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