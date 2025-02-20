Kayseri'de jandarma, tarım fuarında çiftçileri bilgilendirdi

Ayrıca, stantta bulunan dedektör köpekler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Rops demiri ile devrilmeye karşı korunma tertibatının ve reflektörün yararını anlatan ekipler, çiftçileri sözlü olarak da bilgilendirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'ndeki fuarda, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için ziyaretçilere bilgilendirici broşür ve afiş dağıttı.

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