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        Kayseri'de jandarma, tarım fuarında çiftçileri bilgilendirdi

        Kayseri'de jandarma trafik timleri, Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı'nda çiftçilere trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:54
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        Kayseri'de jandarma, tarım fuarında çiftçileri bilgilendirdi
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        Kayseri'de jandarma trafik timleri, Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı'nda çiftçilere trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'ndeki fuarda, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için ziyaretçilere bilgilendirici broşür ve afiş dağıttı.

        Rops demiri ile devrilmeye karşı korunma tertibatının ve reflektörün yararını anlatan ekipler, çiftçileri sözlü olarak da bilgilendirdi.

        Ayrıca, stantta bulunan dedektör köpekler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Jandarmanın faaliyeti fuarda 4 sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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