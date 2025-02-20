Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de, amcasının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriye uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL

        Kayseri'de, amcasının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriye uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık İ.A. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

        Mahkeme başkanının, daha önce alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini hatırlatması üzerine sanık, tercümanın söylediklerini yanlış çevirdiğini, şimdiki ifadesinin doğru olduğunu öne sürdü.

        Müşteki avukatı ise mağdur ile ailesinin 5 Kasım 2024'te gönüllü geri dönüş kapsamında ülkeleri Suriye'ye döndüğünü, kendileri ve yakınlarına ulaşamadığını belirtti.

        Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, cezalandırılmasını istedi.

        Bir tanığın dinlendiği duruşmada, savcı esasa ilişkin mütalaasında, olaydan önce de mağdura yönelik çok sayıda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırmasını talep etti.

        Mağdur ve ailesinin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın da sonraki duruşmada mahkeme salonunda hazır bulunma talebini kabul etti. Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde amcasının kızı M.A'ya (8) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A. (27), 1 Temmuz 2024'te tutuklanmıştı. İstismar iddiasının ardından kentte olaylar çıkmış, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı
        Kayseri'de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı
        3 yıldır çekişmeli süren boşanma davası sonuçlanınca lokma dağıttı
        3 yıldır çekişmeli süren boşanma davası sonuçlanınca lokma dağıttı
        Kayseri'deki olaylara neden olan sanığın yargılandığı davada savcı mütalaas...
        Kayseri'deki olaylara neden olan sanığın yargılandığı davada savcı mütalaas...
        Kayseri'de jandarma, tarım fuarında çiftçileri bilgilendirdi
        Kayseri'de jandarma, tarım fuarında çiftçileri bilgilendirdi
        Hayırsever Yılboğa ailesi, Keykubat Mahallesi'ne aile sağlık merkezi yaptır...
        Hayırsever Yılboğa ailesi, Keykubat Mahallesi'ne aile sağlık merkezi yaptır...
        Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek
        Kayseri'de 300 üreticiye arılı kovan desteği verilecek