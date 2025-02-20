Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni okulda silahla yaralayan kadına 100 metre şartıyla tahliye

        KAYSERİ'de gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:50 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni okulda silahla yaralayan kadına 100 metre şartıyla tahliye
        ABONE OL

        KAYSERİ'de gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K.'yi (43) çalıştığı okulda tabancayla vurarak yaralayan 4 çocuk annesi Şehriban A. (30) müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, mağdura 100 metreden az olmayacak şekilde yaklaşmama şartıyla tahliye edildi.

        Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak'taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu'na geçen yıl 5 Şubat'ta giden Şehriban A. ile gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K. arasında müdür yardımcısının odasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şehriban A., tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kasım K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Şehriban A. ise işlemleri sonrası tutuklandı.

        Şehriban A. hakkında Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın son duruşmasına sanık Şehriban A. 1 yaşındaki kızı ile birlikte gelirken, mağdur öğretmen duruşmaya katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Şehriban A., “Çocuğum hasta tedavi olması lazım. Annem de yoğun bakımda. Tahliye olmak istiyorum” dedi.

        'MERMİNİN NASIL İSABET ETTİĞİNİ HATIRLAMIYORUM'

        Şehriban A. tarafından silahın ateşlenmesi sonucu yaralanan Kasım K.'ni ise ilk duruşma öncesi yapılan ara duruşmada ifadesi alındı. Şikayetini geri çektiğini söyleyen Kasım K., "Ben daha önce ifade vermiştim. Olay daha önce anlattığım gibi olmuştur. Ancak, ben bu aşamada şikayetimden vazgeçiyorum. Davaya katılmak istemiyorum. Olay sırasında silahı havaya mı sıktı bana mı sıktı göremedim. Merminin bana nasıl isabet ettiğini hatırlamıyorum" demişti.

        TAHLİYE EDİLDİ

        Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanık Şehriban A.’yı, TCK’nın 109/3-l maddesi gereğince mağdur öğretmen Kasım K.’ye 100 metreden az olmayacak şekilde yaklaşmama ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek, Kasım K. hakkında beklenen kati raporun beklenmesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de öğretmeni tabancayla yaralayan kadının tahliyesine karar verildi
        Kayseri'de öğretmeni tabancayla yaralayan kadının tahliyesine karar verildi
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığın yargılanm...
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sanığın yargılanm...
        Kayseri'de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı
        Kayseri'de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı
        3 yıldır çekişmeli süren boşanma davası sonuçlanınca lokma dağıttı
        3 yıldır çekişmeli süren boşanma davası sonuçlanınca lokma dağıttı
        Kayseri'deki olaylara neden olan sanığın yargılandığı davada savcı mütalaas...
        Kayseri'deki olaylara neden olan sanığın yargılandığı davada savcı mütalaas...
        Kayseri'de jandarma, tarım fuarında çiftçileri bilgilendirdi
        Kayseri'de jandarma, tarım fuarında çiftçileri bilgilendirdi