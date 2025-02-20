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        Kayseri'de 2 kişiyi 440 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

        Kayseri'de, 2 kişiyi kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ederek 440 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:35 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:35
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        Kayseri'de 2 kişiyi 440 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de, 2 kişiyi kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ederek 440 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ettiği 2 kişiyi 440 bin lira dolandıran zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri zanlının Ö.F.İ. (22) olduğunu belirleyerek şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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