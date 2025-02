Sahte site üzerinden ürün satma vaadiyle 745 bin TL'lik dolandırıcılığa 5 tutuklama

KAYSERİ’de internet üzerinden sahte site tasarlayıp, zararlı yazılım üreterek göndermiş oldukları linkler üzerinden ürün satma vaadi ile 47 kişiyi 745 bin TL dolandıran 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte site tasarlayıp, zararlı yazılım üreterek göndermiş oldukları linkler üzerinden ürün satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.S. (26), İ.Ç.Y. (20), B.K. (33), M.T.M. (39), E.A. (22), A.T. (29) ve D.A.'nın (36), 47 kişiyi 745 bin TL dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.S., İ.Ç.Y., B.K., M.T.M. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.T.'ye de 'ev hapsi cezası' verildi. D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.