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        Sahte site üzerinden ürün satma vaadiyle 745 bin TL'lik dolandırıcılığa 5 tutuklama

        KAYSERİ'de internet üzerinden sahte site tasarlayıp, zararlı yazılım üreterek göndermiş oldukları linkler üzerinden ürün satma vaadi ile 47 kişiyi 745 bin TL dolandıran 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:30
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        Sahte site üzerinden ürün satma vaadiyle 745 bin TL'lik dolandırıcılığa 5 tutuklama
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        KAYSERİ’de internet üzerinden sahte site tasarlayıp, zararlı yazılım üreterek göndermiş oldukları linkler üzerinden ürün satma vaadi ile 47 kişiyi 745 bin TL dolandıran 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte site tasarlayıp, zararlı yazılım üreterek göndermiş oldukları linkler üzerinden ürün satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda A.S. (26), İ.Ç.Y. (20), B.K. (33), M.T.M. (39), E.A. (22), A.T. (29) ve D.A.'nın (36), 47 kişiyi 745 bin TL dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.S., İ.Ç.Y., B.K., M.T.M. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.T.'ye de 'ev hapsi cezası' verildi. D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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