Erciyes'te, Kar Hentbol Şampiyonası düzenlendi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, Kar Hentbol Şampiyonası düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Hentbol Şampiyonası düzenlendi. Tekir Kapı'da düzenlenen şampiyonaya çeşitli yaş gruplarından 180 sporcu katıldı. Eski milli hentbolcuların da gösteri yaptığı şampiyonada sporcular soğuk havaya rağmen birbirleriyle mücadele etti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Türkiye'de ilk olan etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Her hafta sonu farklı etkinliklerle ziyaretçilerimizi karşılıyoruz. Bugün de kar hentboluna ev sahipliği yapıyoruz. Eski milli oyuncularımız da burada. Erciyes, sadece kayak sporunun değil her türlü sporun ve eğlencenin de merkezi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Altuğ Taşdemir ise, "Bugün bir ilki gerçekleştirmek için buradayız. Açıkçası mutlu ve heyecanlıyız. Hentbolu Türkiye'nin her yerinde oynuyoruz ama daha önce hiç bu kadar yüksek rakımda oynamamıştık. İlk kez 2 bin 200 rakımda karda hentbol oynayacağız. Bu yüzden buraya çok heyecanlı geldik. Bize ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Burada şu anda 180 sporcumuz var" diye konuştu.