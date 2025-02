SP Genel Başkanı Arıkan: Erken seçim, kaçınılmaz bir ihtiyaç

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Erken seçim, Türkiye'de kaçınılmaz bir ihtiyaç. Erken seçimin derhal yapılması lazım. 2002'den çok daha kötü durumdayız. Nereye, hangi istatistiğe baksak tepesinin üstüne giden bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün bunlar olurken iktidar, seçim yapmak istemez" dedi.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çeşitli ziyaretler için memleketi Kayseri'ye geldi. Bir restoranda gerçekleştirilen 'Basın Buluşması'na katılan Arıkan, burada açıklamalarda bulundu. 24 Kasım 2024'te büyük kongrelerini icra ettiklerini ve yeni nesil siyaset hedefi koyduklarını söyleyen Arıkan, "Teşekkür etmesini de eleştirmesini de bilen bir siyaseti önceleyeceğiz. Bütün hareketlerimizde insanı merkeze koyan bir süreç yürüteceğiz. Seçmen odaklı siyaset yaparsak Türkiye kaybeder. Bugün Türkiye'de oy almanın çok kolay yolları var. Siyasetin seviyesini biraz düşürürsek algıyı, olgunun önüne geçirebilirsek oy alınabilir. Biz 55 yıllık bir siyasi partiyiz. 55 yıl boyunca insan merkezli siyaset yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERİN İKRAMİYESİNİN EN AZ 10 BİN LİRA OLMASI LAZIM'

Emekli ikramiyesi konusunda açıklamalarda bulunan Arıkan, "O dönemin Kayseri İl Başkanı Mustafa Elitaş, sizlerle bir araya geldiğinde, 'Arkadaşlar, biz bir enkaz devralıyoruz, en düşük emekli maaşı asgari ücretin sadece yüzde 8,5 üzerinde. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Emekli aylıklarını çok daha iyi bir noktaya getireceğiz' dediler. Aradan 25 yıl geçti. Bugün en düşük emekli aylığı, asgari ücretin eksi yüzde 44'üne geldi. Artı 8,5’la aldıkları emekli maaşını, eksi 44'e getirdiler. Artı 50 ile aldıkları en düşük memur emekli maaşını, eksi 24'e getirdiler. Emeklilerin ikramiyesinin en az 10 bin lira olması lazım. Bu çözüm mü? Kesinlikle değil. Maaşlarını da artırmak lazım. 14 bin lira maaşla bir insana geçinmeyi reva görmek, vicdansızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yine 3 bin 500, 4 bin bandında bir emekli bayram ikramiyesi verecekler. Nasıl ki, '10 bin lira para verirsek enflasyon yükselir' diyorlar. Emekli maaşının bayram ikramiyelerini ona bağlayacaklar. 'Çünkü biz emekliye para verirsek gidip çocuklarına şeker, evlerine tatlı alırlar, enflasyonu yükseltir' deyip yine vermeyecekler" diye konuştu.

'AK PARTİ’LİLERİN İNTİKAMINI SAADET PARTİLİLER ALMIŞ OLDU'

ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektuba cevabın henüz gelmediğini belirten Arıkan, "Trump, yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup göndermişti. Türkiye'de yaşayan insanların rahatsız olduğu bir üslupla mektup gelmişti. Yıllardır bekledim. Acaba iktidar yetkilileri, Trump'a hak ettiği cevabı verir mi diye. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen baktık iktidarda ses yok. İş yine bizlere düştü. Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı hakaretlerin karşılığını biz ona vermiş olduk. AK Parti’lilerin intikamını, Saadet Partililer almış oldu. Cevap henüz gelmedi ama bekliyoruz. Mektubu hem büyükelçiliğe teslim ettik hem de Beyaz Saray'a gönderdik" dedi.

'ERKEN SEÇİMİN DERHAL YAPILMASI LAZIM'

Erken seçimin Türkiye'de kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirten Arıkan, şöyle konuştu:

"Erken seçimin derhal yapılması lazım. 2002'den çok daha kötü durumdayız. Nereye, hangi istatistiğe baksak tepesinin üstüne giden bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün bunlar olurken iktidar, seçim yapmak istemez. Mağlup olacağı bir seçime girmek istemeyeceği, çoğunluğun da kendilerinde olduğu için erken seçim kararı alabilmek için 360 vekile ihtiyaç var. Muhalefetin bu sayıyı yakalaması şu an için mümkün görünmüyor. O yüzden iktidarın 2027 tarihine kadar direneceğinin düşünüyorum. İktidarın erken seçim kararı alacağı tek yer, artık para bulamayacakları, borç bulamayacakları an erken seçim yapacaklardı. Şu an borç bulabiliyorlar. Türkiye'de hala maalesef kaybedeceğimiz mal varlıkları var. İktidarın yanlış politikalar sonucu elden çıkaracağı mal varlıkları olduğu için sonuna kadar direnecektir. Erken seçim yapmayacaktır."