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        Erciyes'te 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı

        KAYSERİ'de, 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:25
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        Erciyes'te 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı
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        KAYSERİ'de, 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde 152 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.

        Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen çığ tatbikatına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık, Kızılay, ANDA, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi, Erciyes A.Ş. ve İHH''dan 152 personel katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, 4 kişi kayak yaparken, çığ altında kaldı. Çığ altından çıkan kişilerden birinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile kurtarma köpeği gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede arama faaliyetlerine başladı. Yerleri tespit edilen 3 kişi karların altından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı 3 kişi, AFAD'a ait amfibik araçlarla ambulanslara götürüldü. Yaklaşık bir saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

        Tatbikat sonrası açıklama yapan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğumuz çığda arama kurtarma tatbikatımızı bugün yine gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 personelin katılımıyla AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, itfaiye, Erciyes A.Ş., UMKE ve ilgili STK'larımızla sahadaydık. Çok yararlı bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Kayseri olarak her türlü afete karşı gerekli tedbirleri, ilgili kurumlarımızla birlikte alıyoruz. Her zaman için hazırız. Allah afetler yaşatmasın" dedi.

        'BAŞARILI BİR TATBİKAT OLDU'

        AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise "İlk olarak çığda arama kurtarma çalışmasını başlatmak üzere olay bölgesinde kayak yapan 4 kayakçının çığ altında kaldığını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir arkadaşları haber veriyor. Bu sayede olay bölgesine hızlı bir şekilde acil durum ekipleri intikal ediyor. Sonrasında çığ altında kalan yaralıları ya da kazazedeleri kurtarmak üzere jandarmanın arama kurtarma köpeği sahaya girerek ilk olarak bir yaralıyı tespit ediyor. İlk gelen ekipler, o yaralının çıkarılma işlemine başlıyor. Sonrasındaki destek ekip olarak jandarma, itfaiye, AFAD koordinasyonunda STK'larla bölgeye intikal ettiler. Bölgede, sondalama şeklinde arama kurtarma faaliyetine devam edildi. Bu kapsamda bölgeden 3 kazazede, yaralı olarak çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastanelere sevki gerçekleşti. Burada bizim asıl amacımız, ülkemizde bütün arama kurtarma faaliyetleri, afet ve acil durumlarda bütün ekiplerle birlikte hareket edebilmek. Çalışmamızı bu şekilde sonlandırdık. Başarılı bir tatbikat oldu" ifadelerini kullandı.

        Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da tatbikata katılım sağlayan ekiplere teşekkürlerini iletti.

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