Kayseri'de FETÖ'nün 'Akademisyen ünitesi sorumlusu' yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan, örgüt içinde ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ olarak faaliyet yürüttüğü ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu iddia edilen meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Adresi belirlenen F.D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

KAYSERİ’de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan ve örgüt içinde 'Akademisyen ünitesi sorumlusu' olarak faaliyet yürüten meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D. (49) yakalanıp, tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.