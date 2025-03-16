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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu, Suriye'de toprağa verilecek

        KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu anne M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:35
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 2 çocuğu, Suriye'de toprağa verilecek
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        KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen

        Suriye uyruklu anne M.A. ile oğulları D.A. ve M.A.’nın cenazeleri Suriye’de toprağa verilecek.

        Olay, dün Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Suriye uyruklu M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 oğlunu hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kayseri Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan M.A. ve ile oğullarının cenazeleri Kilis'e gönderildi. Cenazelerin Kilis'ten de Suriye'ye götürüleceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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