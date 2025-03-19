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        Unutulmaya yüz tutan 'Bünyan halısı' ceza infaz kurumlarındaki kurslarla yaşatılıyor

        KAYSERİ'de, unutulmaya yüz tutan tarihi Bünyan halısı, gelecek kuşaklara aktarımı için, Kayseri Kadın ile Çocuk ve Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında açılan 'Bünyan Halı Dokuma' kurslarıyla yaşatılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:10
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        Unutulmaya yüz tutan 'Bünyan halısı' ceza infaz kurumlarındaki kurslarla yaşatılıyor
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        KAYSERİ’de, unutulmaya yüz tutan tarihi Bünyan halısı, gelecek kuşaklara aktarımı için, Kayseri Kadın ile Çocuk ve Gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında açılan 'Bünyan Halı Dokuma' kurslarıyla yaşatılıyor. Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kurs öğreticilerinden Nazime Özcan, "Bünyan halısı, aslında yok olmakta olan bir halıdır. Biz Bünyan halısını ceza infaz kurumlarında tekrar canlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

        Bünyan ilçesine özgü tarihi Bünyan halısının, makineleşmeyle birlikte artık pek tercih edilmediği belirtiliyor. Bünyan halısının unutulmaya başlamasının ardından, ilçe sınırlarındaki cezaevi kampüsünde, Kayseri Kadın ile Çocuk ve Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehit Onur Karasungur Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, 'Bünyan Halı Dokuma' kursları açıldı. 2021 yılından itibaren hizmet verilen kursta, tutuklu ve hükümlülerin halı dokumayı öğrenip, meslek edinme imkanı kazanarak, topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

        ‘SABIRLA DOKUMALARINI YAPIYORLAR’

        Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kurs öğreticilerinden Nazime Özcan, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak misyonu insan haklarına saygılı olarak cezanın infaz edilmesi, suçlunun yeniden topluma kazandırılmasını ve sosyalleşmesini teşvik etmektir. Bu amaçla Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutukluların ıslahı için çeşitli kurslar açılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan 'Bünyan Halı Dokuma' kursudur. Kursumuz ilk olarak 2021 yılında açıldı. Bugüne kadar 204 kursiyer bu kursu başarıyla tamamlamıştır. Bünyan halıcılığının kökeni Orta Asya’ya dayanmaktadır. Bünyan halısının düğüm şekli ‘gördes’ yani Türk düğümüdür. Çözgü ipi, pamuk ipliktir. Desenleri vardır. Bunlar; ince çiçekli, üzümlü, sandıklı, dönmeli, buğdaylı olarak kullanırız. Atölyemdeki öğrenciler hepsini ilmek ilmek, sabırla dokumalarını yapmaktadırlar. Burada sabrın ne kadar önemli olduğunu öğrenmektedirler. Bünyan halısı aslında yok olmakta olan bir halıdır. Biz burada yok olmakta olan Bünyan halısını ceza infaz kurumlarında tekrar canlandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘KÜLTÜRÜ YAŞATIYORLAR’

        Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda öğretmen olarak görev yapan Sefa Kavasoğlu ise “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak misyonumuz; anayasaya, uluslararası kanunlara ve mevzuata bağlı olarak kurumuzda kalmakta olan suça sürüklenen çocuklara yönelik iyileştirme çalışmaları yaparak topluma yeniden kazandırmak. Boş vakitlerini iyi değerlendirip, burada meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak yapılan proje ile 2021 yılından itibaren Bünyan Halı Dokuma kursumuz devam etmektedir. Kurumumuzda kalmakta olan suça sürüklenen çocuklarımız, Bünyan Halı Dokuma kursuna katılarak unutulmaya yüz tutmuş olan Bünyan halısını dokuyarak kültürümüzü yaşatıyorlar” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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