Eski başkan yeniden aday olamayınca gözyaşı döktü

KAYSERİ'de, bir süre önce görevinden istifa eden Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adaylığı divan kurulu tarafından kabul edilmeyince gözyaşı döktü.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası Başkanı Serhat Çelik, iş bırakan işçilerin zam talebi belediye tarafından kabul edilmeyince görevinden istifa etti. Bunun üzerine bugün saat 10.00'da sendika binasında olağanüstü genel kurula gidildi. Kurulda yeniden aday olmak isteyen Serhat Çelik ve başkan adayı Yavuz Navruz, yönetim listelerini divan başkanlığına sundu. Divan başkanı olan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir ve divan üyeleri, 2023 yılında emekli olan ve istifa ettikten sonra sendikaya yaptığı üyelik başvurusu henüz kabul edilmeyen Serhat Çelik'in adaylığını kabul etmedi. Bunun üzerine ağlayıp tepki gösteren Çelik, "Beni yaktınız, yapmayın. Allah rızası için yapmayın. Benim çoluk çocuğum perişan. Ben bu çocukların büyüdüğünü görmedim. Ben bu çocuklar için 5 bin 300 olan üyeyi 11 bin 400 yaptım. Ben bunu hak etmedim. Yapmayın" dedi. Çelik'in aday olamaması üzerine tek liste ile seçime giren Yavuz Navruz, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı oldu.

Serhat Çelik, "İşçinin iradesiyle seçilen şube başkanını görevden aldırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bugün ben kaybettim. 4 sene sonra bu memleket çok şey kaybedecek" ifadelerini kullandı.