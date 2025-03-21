Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 2 milyon TL'lik hırsızlığa 6 tutuklama

        KAYSERİ'de 2 ay süren teknik takip sonucu 2 milyon TL değerinde 'hırsızlık' yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 02:02 Güncelleme: 21.03.2025 - 02:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 2 milyon TL'lik hırsızlığa 6 tutuklama
        ABONE OL

        KAYSERİ’de 2 ay süren teknik takip sonucu 2 milyon TL değerinde ‘hırsızlık’ yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentte farklı tarihlerde yaşanan 'hırsızlık' olaylarının şüphelileri 2 ay süren teknik takip sonucu adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Operasyon kapsamında ele geçirilen toplam 2 milyon TL değerindeki suça konu malzeme ve ziynet eşyasının ise sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız
        Trump: Ukrayna ile maden anlaşmasını imzalayacağız
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ERÜ'de konuştu:
        Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ERÜ'de konuştu:
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailelerine ziyaret
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailelerine ziyaret
        Hacılar'da ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor
        Hacılar'da ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor
        Erciyes Kayak Merkezi'ne 10 ülkeden gelen 28 gönüllü kayak yapmayı öğrendi
        Erciyes Kayak Merkezi'ne 10 ülkeden gelen 28 gönüllü kayak yapmayı öğrendi