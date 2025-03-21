Kayseri'de 2 milyon TL'lik hırsızlığa 6 tutuklama

Operasyon kapsamında ele geçirilen toplam 2 milyon TL değerindeki suça konu malzeme ve ziynet eşyasının ise sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentte farklı tarihlerde yaşanan 'hırsızlık' olaylarının şüphelileri 2 ay süren teknik takip sonucu adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAYSERİ’de 2 ay süren teknik takip sonucu 2 milyon TL değerinde ‘hırsızlık’ yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

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