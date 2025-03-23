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        Kayseri'de 'İmamoğlu' gerginliği; 4 gözaltı (2)

        SOSYALMEDYA PAYLAŞIMINA 10 GÖZALTIKayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif paylaşımlar yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, canlı yayına, 'Polis vuracağız, yarın silahlar hazır arkadaşlar' yorumunu yapan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 02:29 Güncelleme: 23.03.2025 - 02:35
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        Kayseri'de 'İmamoğlu' gerginliği; 4 gözaltı (2)
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        SOSYALMEDYA PAYLAŞIMINA 10 GÖZALTI

        Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif paylaşımlar yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, canlı yayına, 'Polis vuracağız, yarın silahlar hazır arkadaşlar' yorumunu yapan O.K. (43) ile birlikte çeşitli paylaşımlarda bulunan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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