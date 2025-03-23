Kayseri'de 'İmamoğlu' gerginliği; 4 gözaltı (2)

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif paylaşımlar yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, canlı yayına, 'Polis vuracağız, yarın silahlar hazır arkadaşlar' yorumunu yapan O.K. (43) ile birlikte çeşitli paylaşımlarda bulunan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından işlem başlatıldı.

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