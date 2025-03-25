Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ülke ekonomisine katkı sundu

        KAYSERİ'DE, Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), ülke ekonomisine katkı sundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ülke ekonomisine katkı sundu
        ABONE OL

        KAYSERİ'DE, Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), ülke ekonomisine katkı sundu.

        Erciyes'te 15-16 Mart tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) sadece motosiklet sporunun önde gelen isimlerini bir araya getirmekle kalmadı aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağladı. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan organizasyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek, turizm sektörüne önemli bir ivme kazandırdı. Şampiyonaya yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin harcamaları, otel konaklamaları, restoran giderleri ve alışverişler gibi unsurlar yerel ve ulusal ekonomiye canlılık getirdi. Kayseri merkez ve Erciyes bölgesindeki otellerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

        850 MİLYON POTANSİYEL KİŞİYE ULAŞAN SNX TÜRKİYE, TÜRKİYE’NİN TANITIMINI GÜÇLENDİRDİ

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu büyük organizasyonun spor turizmi ve spor diplomasisi açısından önemini vurgulayarak, TV, internet ve sosyal medya aracılığıyla yaklaşık 850 milyon potansiyel kişiye ulaştığını belirtti. FIM tarafından teşekkür plaketi verilen Akülke, etkinliğin uluslararası alanda Türkiye’nin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Talas Belediyesinden "Türkçe Sokağı Projesi" hayata geçirilecek
        Talas Belediyesinden "Türkçe Sokağı Projesi" hayata geçirilecek
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Melikgazi konut satışının en fazla olduğu 14. ilçe oldu
        Melikgazi konut satışının en fazla olduğu 14. ilçe oldu
        Kayseri'de annesini öldüren zanlı tutuklandı
        Kayseri'de annesini öldüren zanlı tutuklandı
        Erciyes Üniversitesinin akademisyenleri Bilim Kafe'de vatandaşla bir araya...
        Erciyes Üniversitesinin akademisyenleri Bilim Kafe'de vatandaşla bir araya...
        Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligde kalacaklarından emin:
        Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligde kalacaklarından emin: