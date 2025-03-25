Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ülke ekonomisine katkı sundu

KAYSERİ'DE, Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), ülke ekonomisine katkı sundu.

Erciyes'te 15-16 Mart tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) sadece motosiklet sporunun önde gelen isimlerini bir araya getirmekle kalmadı aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağladı. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan organizasyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek, turizm sektörüne önemli bir ivme kazandırdı. Şampiyonaya yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin harcamaları, otel konaklamaları, restoran giderleri ve alışverişler gibi unsurlar yerel ve ulusal ekonomiye canlılık getirdi. Kayseri merkez ve Erciyes bölgesindeki otellerin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

850 MİLYON POTANSİYEL KİŞİYE ULAŞAN SNX TÜRKİYE, TÜRKİYE’NİN TANITIMINI GÜÇLENDİRDİ

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu büyük organizasyonun spor turizmi ve spor diplomasisi açısından önemini vurgulayarak, TV, internet ve sosyal medya aracılığıyla yaklaşık 850 milyon potansiyel kişiye ulaştığını belirtti. FIM tarafından teşekkür plaketi verilen Akülke, etkinliğin uluslararası alanda Türkiye’nin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını ifade etti.