Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı

KAYSERİ’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde 'Miçing ayini' düzenlendi.

Ermeniler tarafından düzenlenen ve Anadolu’daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde yapılan Miçing ayinine, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker ve Ermeni cemaati mensupları katıldı. Natan Arabyan’ın yönettiği, yılda bir kez düzenlenen ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı ve dualar edildi. Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker ayin öncesi, “Şükürler tanrımıza bu senede hamdolsun buraya Miçing ayini için geldik. Paskalya orucunun tam ortasına gelen bir süreçtir. Biz bu ayini icra etmeye geldik. Yaklaşık 100 kişi olacağız. Hamdolsun her sene rahatça kendi arzu ve isteklerimizin doğrultusunda gelip burada ibadetlerimizi şükürler olsun yapıyoruz” diye konuştu.

‘BAYRAMLARINI TEBRİK EDİYORUM’

Ramazan Bayramı’nın kutlayan Zadik Toker, “Çok kutsal günlerden geçiyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, kutluyorum. Bizim Paskalya Bayramımız da 20 Nisan’a denk geliyor. İnşallah biz de o zaman kutlayacağız. Bu vesile ile bütün vatandaşların ve İnsanların iyi günlerde bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.