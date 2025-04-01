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        Kayseri'de sağanak nedeniyle yol çöktü

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yol çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:23 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:25
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        Kayseri'de sağanak nedeniyle yol çöktü
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        KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yol çöktü.

        Kayseri’nin bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle Yahyalı-Aladağ yolu Böcülü mevkisinde yolun bir kısmında göçük meydana geldi. Çöken yol nedeniyle ilçeden, Aladağlardaki madenlere ulaşım durdu. Bölgede incelemede bulunan ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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