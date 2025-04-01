Kayseri'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Kayseri’nin bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle Yahyalı-Aladağ yolu Böcülü mevkisinde yolun bir kısmında göçük meydana geldi. Çöken yol nedeniyle ilçeden, Aladağlardaki madenlere ulaşım durdu. Bölgede incelemede bulunan ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı.

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