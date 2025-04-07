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        Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama

        KAYSERİ'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 23:56 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:00
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        Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama
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        KAYSERİ'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli Z.O. (42) tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Z.O.'nun il dışından getirdiği kaçak tütünü, kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Z.O.'nun kullandığı minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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