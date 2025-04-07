Kayseri'de 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Z.O.'nun il dışından getirdiği kaçak tütünü, kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Z.O.'nun kullandığı minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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