Bağ evinde arkadaşını öldüren sanığa 19 yıl hapis

KAYSERİ'de arkadaşı Mustafa Dever'i (40), bağ evinde tabancayla öldüren Adem Caner, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 7 Ağustos'ta Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Bağ evinin bahçesinde Adem Caner ile arkadaşı Mustafa Dever arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Adem Caner, Mustafa Dever'i tabancayla vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Dever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dever'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Polis, olay sonrası kaçan Adem Caner'i yakalayarak gözaltına aldı. Caner, emniyetteki işlemlerinin ardından sekv edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olaydan yaklaşık 3,5 saat önce Adem Caner'in, Mustafa Dever'in evine gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Adem Caner hakkında Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Adem Caner, Mustafa Dever'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 'Kasten öldürme' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

'OLAY ÜZERİME YIKILMAKTADIR'

Sanık Adem Caner, Mustafa Dever'i mahalleden tanıdığını ve aralarında husumet olmadığını öne sürerek, "İkimizin de tanıdığı S.T.’nin bana borcu vardı. Bu kişi 14 bin lira karşılığında bana av tüfeği ve tabanca verecekti. Tabancayı verdi, tüfeğin başka yerde olduğunu söyledi. Olay günü, aracımla maktulü de alıp O.H.'ye ait bağ evine gitmek üzere yola çıktık. Evin sahibi O.H. ile yolda karşılaşınca onu da aldım. Eve yaklaştığımızda, aramızda öncesinden husumet olan O.H. sırtıma vurdu. Ben de arabadan inip ikisinin de inmesini istedim. Mustafa bizi araladı. Sonra bana vurmaya başladı. Ben de kurtulmak için belimdeki silahı çıkardım ve yere doğru ateş ettim. Arabama binip uzaklaştım. Olay yerinden ayrılırken Mustafa ayakta ve bana bağırıyordu. Olay üzerime yıkılmaktadır. Mustafa'yı ben öldürmedim. Olay nedeniyle pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi.

Mustafa Dever'in müşteki annesi, babası ve kardeşleri ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.