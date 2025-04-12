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        Kayseri'de tipi nedeniyle mahsur kalan 755 kişi kurtarıldı

        KAYSERİ'nin 16 ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 755 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:00
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        Kayseri'de tipi nedeniyle mahsur kalan 755 kişi kurtarıldı
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        KAYSERİ'nin 16 ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 755 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Bu kişilerden 385'i kamu tesislerine yerleştirildi.

        Kentte dün etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 16 ilçede 118 mahsur kalma olayı ve 20 trafik kazası meydana geldi. Olaylardan etkilenen 755 kişi AFAD, ANDA, Jandarma, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, sağlık, itfaiye, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve STK'lardaki ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlardan 385'i, konaklamaları için kamu tesislerine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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